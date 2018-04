Alta tensione in Grecia: jet turchi affiancano l'elicottero di Tsipras

Non accenna a diminuire la tensione nei cieli sopra il mar Egeo, dove continuano a registrarsi scaramucce fra l'aviazione militare della Turchia e quella della Grecia. Questa volta, però, è stato coinvolto anche l'elicottero del premier ellenico, Alexis Tsipras, infastidito in volo da due jet con la mezzaluna sulle ali.

Come riporta il quotidiano greco Ekatherimini, l'elicottero con a bordo il presidente e il capo di Stato maggiore ammiraglio Evangelos Apostolakis stava sorvolando le isole del Dodecaneso, di fronte alla costa turca, in quello che sembrava un tranquillo martedì pomeriggio di inizio aprile. Tuttavia all'improvviso il velivolo presidenziale è stato avvicinato da due caccia turchi che hanno chiesto al pilota greco di fornire la propria posizione e i dettagli della rotta. Il pilota ha subito avvertito Tsipras, che ha ordinato all'aeronautica di intervenire con i propri caccia. Alla vista dei jet greci, quelli turchi hanno duvto ritirarsi.

Alcune isole minori del mar Egeo orientale sono da tempo al centro di un'aspra contesa territoriale fra Atene ed Ankara. Negli ultimi mesi sono state diverse le occasioni in cui i caccia dei due Paesi si sono confrontati in volo, anche se non sono mai giunti ad uno scontro diretto. L'atmosfera però, come conferma anche l'episodio di martedì pomeriggio, resta comunque molto tesa.

In riferimento alle recenti azioni dei jet turchi, Tispras ha ribadito che "la Grecia non cederà un centimetro di terreno e difenderà la propria sovranità con ogni mezzo", sottolineando comunque la propria intenzione di inviare ai turchi "un messaggio di cooperazione e di coesistenza pacifica ma determinata, nonostante i nostri vicini non si comportino sempre in un modo che adatto a mantenere relazioni di buon vicinato".