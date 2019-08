Altra sparatoria negli Usa: è strage nelle vie della movida di Dayton

A poche ore dal massacro nel supermercato della catena "Almart" a El Paso, in Texas, l'ennesima strage insanguina le strade degli Stati Uniti. Un'altra sparatoria, questa volta a Dayton, in Ohio, ha fatto almeni nove morti e ventisette feriti davanti al Ned Peppers Bar sulla East 5th Street, nel distretto dell'Oregon, il quartiere dei pub, dei ristoranti e dei locali notturni della città (guarda il video). L'assalitore, Connor Betts (24 anni), è stato immediatamente ucciso dalle forze dell'ordine intervenute.

Tutto è avvenuto nel giro di poco tempo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad aprire il fuoco è stato il 24enne a cui era stato negato l'ingresso all'interno del "Ned Peppers", uno dei tanti locali dell'Oregon District, il quartiere delle gallerie d'arte e della movida di Dayton. Fortutamente, quando all'una di notte (ora locale) sono stati esplosi i primissimi colpi contro le persone che si trovavano davanti al bar, c'ero diversi agenti nelle immediate vicinanze. "Siamo stati in grado di rispondere al fuoco - spiega Matt Carper - e porre fine rapidamente alla sparatoria" . Il giovane è stato "neutralizzato" in "meno di un minuto" dalla polizia, ma in quel breve tempo è riuscito a uccidere nove persone e ferirne altre ventisette.