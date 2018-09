Gli immigrati uccidono (ancora). In Germnia esplode la tensione

Torna la tensione in Germania. Due afghani sono sospettati di aver ucciso un 22enne tedesco in una rissa nella città orientale di Koethen, in Sassonia-Anhalt.

I due uomini sono stati fermati in queste ore dalla polizia che, attraverso un comunicato, ha invitato la popolazione alla calma dopo gli ultimi episodi di tensione delle ultime settimane. A fine agosto, infatti, migliaia di persone sono scese in piazza a Chemnitz manifestando contro l'omicidio di un cittadino tedesco di origine cubana, ucciso da un rifugiato iracheno e uno siriano.

L'omicidio di queste ore rischia quindi di scatenare nuove proteste e tensioni in tutta la Germania e soprattutto in Sassonia, dove l'estrema destra ha preso sempre più piede in questi ultimi mesi.

I media tedeschi hanno riferito che l'ultimo omicidio è avvenuto in un parco giochi a Koethen, dove tre uomini afghani litigavano con una donna incinta su chi fosse il padre del suo nascituro. Due tedeschi poi si si sarebbero avvicinati al gruppo, incrementando la tensione. Non è chiaro cosa sia successo esattamente dopo, ma secondo il quotidiano Die Welt il 22enne è morto per un'emorragia cerebrale.