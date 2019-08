Amazzonia in fiamme, scontro tra Macron e Bolsonaro

Mentre l’Amazzonia va a fuoco, su Twitter è andato in scena un forte scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello brasiliano, Jair Bolsonaro.

Motivo della discussione: la protezione della foresta amazzonica. Macron ha infatti parlato apertamente di crisi internazionale in merito agli incendi che stanno devastando il polmone verde del Brasile, pretendendo di voler iscrivere la questione nell’agenda dell’imminente G7 di Barritz, previsto per questo fine settimana.

"La nostra casa – ha scritto Macron nel suo tweet - sta letteralmente bruciando. La foresta pluviale amazzonica, il polmone che produce il 20% dell'ossigeno del nostro pianeta, è in fiamme. È una crisi internazionale. Membri del vertice del G7, discutiamo di questo primo ordine di emergenza tra due giorni! ".

Le parole di Macron non sono certo piaciute a Bolsonaro, che ha accusato il francese di sensazionalismo oltre che di intromettersi in affari politici al di fuori delle sue competenze per interessi politici personali.

La risposta di Bolsonaro