Ambasciata Usa in Iraq: "I cittadini americani lascino il Paese"

L'ambasciata Usa ai cittadini americani in Iraq: " Lasciate immediatamente il paese ". La decisione successiva al raid aereo contro un convoglio all'aeroporto della capitale irachena su cui viaggiava il generale iraniano Qassem Soleimani. Da Teheran arriva la minaccia di vendetta. Nella nota dell'ambasciata si invitano i cittadini a lasciare il paese per via aerea e dove ciò risulti impossibile a recarsi in altri paesi via terra si legge sul Tgcom. L'importante, per la sicurezza, è abbandonare quanto prima l'Iraq.

Lo stesso segretario di stato Pompeo ha condiviso un video qualche ora attraverso il suo profilo ufficiale Twitter in cui si congratula per l'operato del presidente Trump inneggiando alla libertà ritrovata dal Medio Oriente dopo la morte del potente generale Soleimani

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020