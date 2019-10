Ancora scontri in Catalogna: ferito gravemente un poliziotto

È stato un sabato di fuoco a Barcellona. 350mila le persone scese in strada nella capitale della Catalogna per protestare contro le sentenze inflitte dalla Corte Suprema spagnola ai leader indipendentisti. Negli scontri tra agenti anti-sommossa e manifestanti ad avere la peggio sono stati i poliziotti: 4 feriti di cui uno grave, ricoverato in ospedale con un ginocchio rotto. La miccia ha cominciato ad accendersi quando una cinquantina di persone hanno bloccato la circolazione sull'Avenida de Meridiana, una delle principali arterie di Barcellona.

La tensione è esplosa in via Laietana a Barcellona, di fronte al quartier generale della polizia. È qui che una cinquantina di manifestanti particolarmente aggressivi sono state caricati dalle forze dell'ordine. Tre le persone arrestate. Un agente della polizia catalana, i Mossos d'Esquadra, è rimasto ferito in modo grave. Tensioni nel resto della città, dove gruppi di manifestanti hanno eretto barricate e acceso falò in varie strade di Barcellona, come a Paseo de Gracia. In tutto, sono state circa 350mila le persone ad avere sfilato per le vie della capitale catalana per chiedere la liberazione dei leader indipendentisti condannati a pene tra 9 e 13 anni di reclusione. Alla manifestazione, indetta dall'Assemblea nazionale catalana, hanno aderito tutti i partiti pro-indipendenza. Tra i partecipanti, anche il presidente della Generalitat, Quim Torra, e il presidente del Parlamento, Roger Torrent.

Il 14 ottobre scorso, l'alta magistratura spagnola ha inflitto pene carcerarie a 9 leader indipendenti catalani che occupavano cariche di governo nell'ottobre del 2017, durante il periodo del referendum sull'autodeterminazione della Catalogna e della dichiarazione di indipendenza, approvata dal Parlamento di Barcellona. Un colpo di Stato per la massima autorità giudiziaria spagnola, che ha incarcerato Oriol Junqueras, Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart. Da allora la Catalogna continua a essere scossa da scontri e violenze.