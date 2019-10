Catalogna, condannati i leader che lottavano per la secessione

Pugno duro della Corte suprema spagnola nei confronti di 12 leader indipendentisti catalani, che sono stati accusati di vari reati per i fatti che nell'ottobre 2017 portarono alla dichiarazione d’indipendenza unilaterale della Catalogna.

La sentenza del Tribunale Supremo ha inflitto ai politici pene che vanno dai 9 ai 13 anni di carcere. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Pais, gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione e appropriazione indebita, ma non del ben più grave reato di ribellione.

Gli estremi per quest'ultimo, infatti, si verificano quando c'è un uso della violenza al fine di rovesciare l'ordine costituzionale, mentre i giudici si sono limitati a parlare di sedizione, che punisce la rivolta pubblica contro le autorità.

Pene dai 9 ai 13 anni

La lista dei leader comprende anche l'ex vicepremier Oriol Junqueras, già in detenzione preventiva assieme alla ex speaker del parlamento catalano Carmen Forcaell, agli indipendentisti Jordi Sanchez e Jordi Cuixart, gli ex ministri catalani Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raul Romeva, Josep Rull e Jordi Turull.

La pena più grave è stata inflitta a Junqueras, condannato a 13 anni di carcere per sedizione aggravata e malversazione; 11 anni e 6 mesi per la Forcadell, 9 anni per Cuixart, e Sanchez.

A piede libero, invece, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Santi Vila, i quali sono stati condannati a semplici ammende.

Le reazioni alla sentenza

Non è mancata la reazione dell'ex presidente della generalitat catalana, Carles Puigdemont, attualmente in esilio all'estero per essere oggetto di un mandato d'arresto in Spagna, che ha parlato di “ aberrazione ”. “ Un totale di 100 anni di prigione – ha twittato Puigdemont dal Belgio – Una barbarie. Ora più che mai al vostro fianco e a quello delle vostre famiglie. È tempo di reagire come mai prima d’ora ”.

Il ministro degli Esteri spagnolo, nonché futuro Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri, Josep Borrell Fontanalles, ha commentato così su Twitter le condanne inflitte dalla giustizia iberica ai leader indipendentisti: “ La Spagna è una democrazia consolidata e uno degli stati di diritto più avanzati nel mondo. Il nostro Paese è uno dei più liberi e sicuri. Tutto nella democrazia spagnola rientra all'interno della Costituzione e del rispetto della legge ".