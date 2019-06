Anticitera offre 500 euro al mese per 3 anni a chi va a vivere sull'isola

Almeno tre figli e residenza sull'isola. Sono questi i requisiti necessari per percepire, per 3 anni, i 500 euro mensili, promessi dalla diocesi e dal Comune di Anticitera, un'isola greca che al momento conta solamente 20 abitanti: l'intenzione è di ripopolarla.

La proposta è stata lanciata nel 2018, ma ora i siti locali stanno riprendendo la notizia, in vista delle vacanze estive. Dall'inizio dell'iniziativa, la Chiesa greco-ortodossa e il Comune hanno raccolto circa 15 richieste, arrivate da nuclei familiari in grave crisi economica, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, e qualche settimana fa, la prima famiglia è arrivata ufficialmente ad abitare sull'isola. I tre fratellini, di 11, 8 e 6 anni, saranno i primi, e per ora anche unici, alunni della scuola riaperta per loro, dopo 24 anni di chiusura.

" Cerchiamo fornai, muratori, pescatori e allevatori ", spiega il sindaco di Anticitera, che vorrebbe rivederla popolata come 40 anni fa, " quando io ero bambino ". Il problema, però, è legato al lavoro, difficile da trovare sull'isola greca, che rispecchia il problema a livello nazionale, con un tasso di disoccupazione del 18,5%.

L'isola di Anticitera è una perla dal punto di vista turistico e archeologico, tra fondali variopinti e mari cristallini e siti archeologici straordinari, come il tesoro, recuperato nel 1900. Ma i trasporti a singhiozzo e l'accessibilità all'isola solamente in barca non favoriscono neanche il turismo.