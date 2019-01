Attacco hacker a centinaia di politici tedeschi: coinvolta anche la Merkel

Centinaia di dati di altrettanti politi tedeschi sono comparsi su Twitter, in seguito a un attacco hacker che ha coinvolto tutti i partiti, ad esclusione dell'Afd, il partito di estrema destra.

Numeri di cellulare, dati delle carte di identità, chat, lettera, conti e informazioni riguardanti le carte di credito sono stati hackerati e poi pubblicati online, attraverso l'account Twitter di "un artista di satira e ironia" . I dati, disponibili su internet già da Natale, ma solo ieri portati all'attenzione dei politici tedeschi, potrebbero non essere veri: le autorità ne stanno verificando l'autenticità. A darne notizia per prima è stata l'emittente Rbb-Inforadio, che ha riferito come a subire l'attacco sia stato anche il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier. Non solo. Tra le vittime del maxi cyberattacco ci sarebbe anche Angela Merkel, come riferisce l'agenzia Adnkronos: in rete sarebbero finiti indirizzo mail, numero di fax e diverse lettere della cancelliera.

Non è ancora chiara quale sia la matrice dell'attacco, sempre che ne venga confermata la veridicità, ma fra i possibili sospetti ci sarebbe la Russia, da cui in passato sono provenuti numerosi attacchi hacker, ma anche il partito di estrema destra, secondo quanto riferito da Tgcom24. In mattinata si è riunito il gabinetto di crisi del centro di cyber difesa, per indagare sulla vicenda e decidere quali contromisure emettere.