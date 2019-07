Australia, il mistero degli uccelli morti con "sangue che sgorga dal becco"

L’Australia si interroga sulle cause di una misteriosa “strage di uccelli” in corso nel Paese.

Numerosi esemplari di una specie protetta di volatili sono stati infatti rinvenuti a terra privi di vita e la zona maggiormente colpita dal macabro fenomeno è il territorio che circonda la città di Adelaide, nello Stato federato dell’Australia Meridionale.

A detta delle associazioni ambientaliste locali, gli animali ritrovati finora morti o moribondi, in totale circa una sessantina, sarebbero quasi tutti delle corelle beccolungo, appartenenti alla stessa famiglia del pappagallo cacatua. Secondo i veterinari che hanno esaminato gli uccelli piombati al suolo, questi presenterebbero “sangue sgorgante dal becco e dagli occhi” . Il personale di pronto soccorso recatosi nei luoghi interessati da tale “strage” ha quindi praticato l’eutanasia sugli esemplari caduti a terra che non avevano ancora esalato l’ultimo respiro.

Sarah King, rappresentante dell’ong ambientalista nazionale Casper's Bird Rescue, ha descritto la vicenda in questione come “degna di un film horror” . La donna ha poi addebitato la morte dei pappagalli a un “avvelenamento operato dall’uomo” , evidenziando che nel Paese gli atti di violenza perpetrati da persone ai danni della fauna sarebbero divenuti una vera e propria “piaga sociale” . Tuttavia, la donna non ha precisato le modalità con cui verrebbe messo in atto il presunto avvelenamento dei pennuti.

Ad avviso della King, questi uccelli si sarebbero da tempo attirati l’ostilità degli agricoltori e di molti abitanti delle aree urbane, in quanto, con i loro potenti becchi, danneggerebbero le spighe di grano e persino i cavi elettrici. Di conseguenza, molte persone avrebbero deciso di “contrastare con le proprie mani” i pericoli per i raccolti e le forniture di energia rappresentati dalle corelle beccolungo.