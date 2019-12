Azienda premia i suoi dipendenti: il bonus è da 10 milioni di dollari

Sarà un Natale diverso da tutti gli altri e per qualcuno da ora camberà anche la vita. Durante la festa aziendale, i 198 dipendenti della società immobiliare del Maryland, St. John Properties, si sono trovati tra le mani una busta rossa chiusa. Tutti hanno pensato ad una classica cartolina di auguri. Invece al suo interno c'era un assegno da capogiro. Un bonus per " lo storico traguardo che abbiamo raggiunto ".

" Tutti sono importanti in questa azienda e tutti fanno un ottimo lavoro. E devo dirvelo: riceverete tutti un bonus in base al numero di anni che avete speso lavorando qui per un valore complessivo di 10 milioni di dollari. Potete aprire la vostra busta rossa ", ha spiegato il fondatore, Edward St. John. E subito i dipendenti hanno sbirciato nelle loro buste: sul cartonicino rosso ogni impiegato aveva stampata la cifra del bonus a lui destinato. Urla, appalusi, abbracci e pianti di gioia. L'importo più piccolo, 100 dollari, è andato a un neo-assunto, mentre il bonus più grande è stato di 270mila dollari. Decine le buste da 50mila dollari.

" È stata davvero una delle cose più sorprendenti a cui abbia mai assistito in vita mia. Tutti erano tutti sopraffatti dalle emozioni. Hanno urlato, pianto, si sono abbracciati. Poi si sono messi in fila per stringerci la mano e ci hanno raccontato uno per uno come useranno i loro bonus. C'è chi ha debiti, mutui da pagare, tasse scolastiche, spese mediche ", ha dichiarato il presidente Lawrence Maykrantz. " Quello che è successo stanotte è stato magico. Mi ha cambiato la vita ", ha affermato tra e lacrime una dipendente del gruppo. " Io manovro tutto, ma sono loro che fanno funzionare le cose. Senza la squadra non siamo nulla ", ha continuato il fondatore.

" È pazzesco, non potrò mai ringraziarli abbastanza", "Quando ho aperto la busta non potevo crederci, sono ancora sotto choc ", hanno commentato i dipendenti felici e increduli.