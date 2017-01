Il ballo di Trump con Melania, sulle note di "My Way"

Come da tradizione si è conclusa con il ballo la grande giornata dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Significativo il brano che il presidente ha scelto per aprire le danze: "My Way", reso celebre dall'indimenticabile voce di Frank Sinatra. Chissà se, scegliendo quelle note, il presidente abbia voluto ricordare a tutti che nei prossimi quattro anni farà "a modo suo" (guarda il video).

Trump ha danzato con la first lady Melania al Liberty Ball, uno dei tre balli presidenziali ufficiali a cui la coppia ha preso parte la notte scorsa. La stessa scena, infatti, si è ripetuta al Freedom Ball, che si è svolto come il primo al Washington Convention Center. In quell'occasione Trump si è unito alla folla di ospiti che scandiva "U.S.A. - U.S.A". Il terzo ballo, a cui hanno partecipato anche il presidente Mike Pence con la moglie ed i figli di Trump, era dedicato alle Forze armate: il "Salute to our Armed Services Ball si è svolto al National Building Museum.

Trump ha rivolto un saluto ai partecipanti, ricordando ai presenti che i primi due ministri del suo governo che sono "stati confermati dal Senato" sono due generali, il generale Mattis al Pentagono e il generale Kelly alla Sicurezza Nazionali.

Le proteste che si sono svolte in tutta Washington ieri contro l'insediamento di Trump hanno caratterizzato anche il passaggio del corteo presidenziale diretto al Washington Convention Center, con molte persone che hanno gridato slogan e insulti nei confronti del presidente.