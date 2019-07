Bambino muore e la Disney dice no a Spiderman sulla sua lapide

Gran Bretagna, un bambino di soli quattro anni è morto lo scorso dicembre in seguito a una rara malattia degenerativa. I genitori, conoscendo la sua passione per Spiderman, hanno chiesto alla Disney il permesso di posizionare una immagine del supereroe sulla tomba del loro piccolo. Permesso negato. Ollie Jones amava tantissimo l’Uomo Ragno, tanto da chiedere di andare a Disneyland, solo per conoscerlo. E così è stato, Il bambino ha potuto realizzare il suo sogno durante l’ultima vacanza, prima di morire a causa di una grave malattia, la leucodistrofia, che lo ha strappato ai suoi genitori a soli quattro anni. Una rara malattia che distrugge sia il sistema nervoso che quello cerebrale.

Per il suo funerale a Maidstone, nel Kent, la famiglia aveva organizzato tutto nei minimi particolari e naturalmente il tema non poteva che essere Spiderman, con tanto di amico di famiglia travestito da supereroe e una sua immagine sulla bara. Il desiderio del padre 36enne del bambino, Jason, era quello di poter apporre un’effige dell’Uomo Ragno anche sulla lapide. Per questo motivo ha chiesto l’autorizzazione alla Disney, che detiene il marchio Marvel e quindi tutti i diritti sul copyright. Ma con grande stupore l’azienda ha detto di no.