Bangladesh, folla lincia degli innocenti sospettati di "rapire bambini"

In Bangladesh è avvenuto in questi giorni un “linciaggio” ad opera di cittadini inferociti contro dei presunti “rapitori di bambini” .

Sarebbero otto le vittime finora accertate dei recenti attacchi perpetrati dalle folle inferocite, avvenuti nei dintorni della capitale del Paese, Dacca. A detta delle forze dell’ordine locali, la collera popolare si sarebbe scatenata dopo che, la scorsa settimana, hanno iniziato a circolare su YouTube, su Facebook e su altri siti web “centinaia” di video e di segnalazioni circa la presenza di “criminali” intenti a sequestrare minorenni per destinarli a “sacrifici umani” . In base ai post incriminati, la banda di rapitori in questione, immolando bambini all’Onnipotente, avrebbe puntato ad assicurare al Bangladesh una spedita realizzazione del Padma Bridge, ponte attualmente in costruzione a sud di Dacca.

Nonostante tali contenuti pubblicati su Internet siano stati immediatamente etichettati dalla polizia bengalese come delle “totali falsità” , la rabbia della gente è esplosa e ha messo nel mirino degli “innocenti” . Le otto persone, tutte poco più che trentenni, linciate ultimamente dalla folla nella periferia della capitale bengalese in quanto sospettate di “decapitare i bambini per assicurare al Paese la benevolenza divina” sono state quindi definite dalle forze di sicurezza come “martiri della follia umana” . Tra quegli innocenti massacrati vi è anche una ragazza madre, Taslima Begum, che lascia per sempre i suoi due figli, di 11 e 4 anni di età.

I tutori dell’ordine pubblico hanno poi annunciato di avere arrestato, per il pestaggio a sangue degli otto individui bollati ingiustamente come “rapitori di minori” , una “dozzina di soggetti” e ha contestualmente segnalato che potrebbero esserci presto “ulteriori attacchi” istigati dagli stessi video falsi. In realtà, riportano i media locali, si starebbero già verificando nelle periferie di Dacca nuovi raid punitivi contro individui sempre sospettati di immolare i più piccoli per favorire la rapida costruzione del Padma Bridge.