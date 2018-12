"Battisti? Non sappiamo dove sia". I vicini non lo vedono da novembre

"Non lo vediamo da novembre". I vicini di casa di Cesare Battisti non sanno dove si trovi l'ex terrorista dei Pac. Lo rivelano ai cronisti della tv Globo poche ore dopo che il giudice supremo del tribunale federale brasiliano ha emesso un ordine d'arresto.

Dunque a Cananeia, il villaggio sulla costa atlantica nel sud del paese dove Battisti vive, non sembra esserci traccia del cittadino italiano. La decisione del giudice dovrebbe aprire all'estradizione in Italia, attesa da anni dai parenti delle vittime. Ma prima bisogna trovare Battisti.

L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo deve scontare un ergastolo per quattro omicidi, due commessi materialmente e due in concorso. Ma è scappato in Brasile nel 2010 e ha ottenuto il permesso di soggiorno dall'allora presidente Inacio Lula. La musica è cambiata con l'elezione di Jair Bolsonaro, che aveva promesso di estradare Battisti.