Belgio, il sindaco fa arrestare i clochard per salvarli dal gelo

Nell'ondata di gelo siberiano che sta stringendo l'Europa in una morsa ghiacciata c'è anche chi ha pensato di arrestare i clochard pur di impedire, anche con la forza, che dormano per la strada.

L'idea è del sindaco di Etterbeek, città di 40mila anime nella regione di Bruxelles, in Belgio. Il primo cittadino Vincent De Wolf ha infatti diramato un'ordinanza per costringere tutti, ma proprio tutti, a evitare notti all'addiaccio che potrebbero risultare fatali.

Non è un mistero, per chi si occupa di senza fissa dimora, che molti clochard si dimostrano particolarmente refrattari a ripararsi nei dormitori pubblici, anche quando la colonnina di mercurio scende di parecchi gradi sotto lo zero. In molti protestano infatti che i dormitori sono luoghi dove vigono regole severe (né potrebbe essere diversamente, del resto): non si può consumare alcol, bisogna rispettare il silenzio e orari determinati, occorre mantenersi in ordine...

I clochard bloccati in municipio

Così il borgomastro di Etterbeek ha deciso di ricorrere alla propria autorità per raccogliere tutti i senza tetto nei rifugi messi a disposizione dal municipio. Per chi si rifiuta, scatta il fermo amministrativo: i fermati verranno piantonati in una stanza riscaldata del municipio fino alle 7 del mattino successivo, con un medico a disposizione.

"Il sindaco ha l'obbligo legale di garantire la sicurezza e offrire aiuto alle persone in stato di necessità - argomenta il sindaco De Wolf -L'eventuale arresto consente, in caso di assoluta necessità, di proteggere i senza tetto che mettono a rischio la propria vita rifiutandosi di venire accolti". Per chi minaccia di allontanarsi anche dal municipio è prevista la sorveglianza della polizia. A Etterbeek, nei prossimi giorni, sono previste temperature notturne comprese fra gli 0 gradi e i -10.