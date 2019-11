La Bella Addormentata che dorme da due mesi senza sosta

Si chiama sindrome di Kleine-Levin, più comunemente detta sindrome della Bella Addormentata, perché chi ne soffre cade in un sonno profondo, lungo e senza soste, proprio come la principessa della fiaba colpita dalla maledizione del sonno eterno. Una 17enne colombiana, affetta da questa patologia – come poche altre persone al mondo: circa una quarantina – ha dormito praticamente per un mese e mezzo, ininterrottamente.

La storia di questa giovane Bella Addormentata è stata raccontata da Livescience: la protagonista si chiama Sharik Toyar e dopo i suoi quarantotto giorni di sonno quasi non riusciva più a riconoscere il volto della madre. Per tutta la durata del suo "letargo", i genitori l'hanno cibata servendosi di un biberon, come fosse una neonata.

Che cos'è la sindrome di Kleine-Levin

Si tratta di un raro disturbo del sonno che fa parte delle cosiddette ipersonnie ricorrenti. La patologia sorgerebbe maggiormente negli individui di sesso maschile durante l'adolescenza per poi risolversi spontaneamente con lo sviluppo e l'aumentare dell’età anagrafica. L'età di insorgenza è situata tra i dieci e i vent'anni e può comparire all’improvviso, o in maniera anche graduale.

I sintomi? Il soggetto accusa una tale sonnolenza da doversi coricare a letto, dove può rimanere a dormir per diverse ore, per non dire giorni. Gli episodi possono infatti perdurare per alcune settimane e la persona che ne soffre, una volta risvegliatasi, può apparire apatica e soffrire di depressione, oltre ad avere comportamenti di tipo maniacale.

Insomma, la sindrome di Kleine-Levin è una patologia neurologica di cui si conosce ancora molto poco, per la quale non ci sono cure; il più delle volte, come detto, si risolve spontaneamente con il tempo, attorno ai trent’anni di età.

Gli altri casi