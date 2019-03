"Benvenuti a Edimburgo": ma il volo doveva essere ​diretto a Dusseldorf

"Benvenuti a Edimburgo". Il pilota annuncia l'atterraggio in Scozia, ma i passeggeri erano tutti diretti a Duesseldorf, in Germania. Al pilota era stato consegnato un piano di volo sbagliato, così, invece di fare rotta verso la Germania ha portato tutti i passeggeri nel Regno Unito.

Quando le persone a bordo del velivolo hanno sentito l'annuncio che anticipava l'arrivo a Edimburgo, in molti hanno pensato si trattasse di uno scherzo, ma gli assistenti di volo hanno confermato loro che l'aereo avrebbe toccato, di lì a poco, la pista scozzese. Secondo quanto riporta la Bbc, allora, il pilota avrebbe chiesto chi fosse diretto a Dusseldorf e, dopo la riposta positiva di tutti i viaggiatori, "ha detto che non aveva idea di come fosse successo, ha detto che non era mai accaduto prima e che l'equipaggio stava cercando di capire cosa potevamo fare" .