Berlino, auto piomba sulla folla: quattro morti, c'è un neonato

Berlino è piombata in un incubo quando questa sera, poco dopo le 19, una automobile ha investito a folle velocità diverse persone che stavano camminando lungo il marciapiede della Invalidenstraße, un'arteria che corre da est a ovest per 3 chilometri attraverso i distretti di Mitte e Moabit. Nel violentissimo impatto sono state falciate diverse persone: quattro sono state ammazzate sul colpo e tra queste c'è anche un neonato. Altre sono invece rimaste ferite, anche in modo grave.

Il terribile incidente è avvenuto a pochi passi dal centro della capitale tedesca. "Quando siamo arrivati, ci è apparsa letteralmente una scena da orrore" , ha raccontato il portavoce dei vigili del fuoco, Sven Wilke. "L'auto è finita in un recinto - ha poi aggiunto - sul marciapiede c'erano diverse persone gravemente ferite" . Una donna ha perso la figlia e la nonna. L'uomo, che si trovava alla guida di una Porsche, stava andando a forte velocità quando ha perso il controllo dell'automobile ed è finito sul marciapiede falciando le persone, che si sono accidentalmente trovate lungo la sua folle corsa, e finendo contro la recinzione di una casa. A bordo del mezzo, oltre all'uomo che era alla guida, c'erano anche una donna e un bambino di 6 anni.

La polizia si è subito messa a indagare, ma il caso è stato trattato sin dall'inizio come grave incidente stradale ecludendo la possibilità che si tratti di un atto di terrorismo. Tuttavia, non appena si è diffusa la notizia, in molti hanno riportato la propria mente alla strage del 19 dicembre 2016 quando, sempre a Berlino, il tunisino Anis Amri lanciò un camion rubato su un mercati di Natale ammazzando dodici persone e ferendone 56 (guarda il video).