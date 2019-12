Bethany, la cagnolina col muso deformato in cerca di una famiglia

Quella che vedete in foto si chiama Bethany ed è un tenero cucciolo di labrador con appena 9 mesi di vita. La sua peculiarità, un tratto distintivo del sue fattezze, è il musetto deformato, condizione per cui le è quasi impossibile trovare una famiglia disposta a curarsene.

Ha uno sguardo dolcissimo, ama le coccole ed è di gran compagnia. Ma quella piega sul volto, quel muso prominente in modo anomalo verso l'esterno, le sta rendendo la vita più difficile di quanto si possa immaginare. Eppure è solo un cucciolo bisogno di affetto, come tanti altri.

La sua storia è stata raccontata dall'associazione safe rescue dogs needing homes e diffusa attraverso la pagina Facebook dell'ente britannico che si occupa di adozioni canine. Bethany è nata in Romania ma, dopo solo pochi giorni di vita, è approdata al centro d'accoglienza di Nordwich, in Inghilterra. La sua mamma – si legge nel post – era un randagio che, durante la gravidanza, è stata accolta e curata presso una famiglia benestante fino al momento del parto. Nella cucciolata, di ben 5 pelosetti, c'era anche la dolcissima Bethany, portatrice di una malformazione congenita al musetto come i suoi fratellini. Ad ogni modo, tale anomalia non è invalidante per la crescita né mina alla sua autonomia. La piccola, infatti, mangia e beve da sola godendo (per fortuna) di ottima salute.