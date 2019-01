Bimba scende dallo scuolabus e viene investita: "L'autista aveva fretta"

È stata investita dallo scuolabus di fronte alla porta di casa. Malika, 3 anni, era scesa dal mezzo e stava attraversando la strada quando l'autista ha messo in moto ed è partito travolgendo la piccola. La bimba è morta sul colpo davanti ai suoi compagni di scuola e al fratellino che era sceso poco prima dal mezzo.

Come riporta Il Messaggero, il tragico incidente è avvenuto in una zona alla periferia del Cairo, in Egitto. La scena è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza e il filmato sta ora facendo il giro del web.

Dalle immagini si vede il bambino scendere dallo scuolabus e passare davanti al mezzo. Dietro a lui la sorellina. L'autista però non ha visto la piccola e ha ripreso la sua corsa, centrandola in pieno.

La condanna