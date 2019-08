Bolsonaro offende Brigitte Macron: è crisi tra Brasile e Francia

L'Amazzonia continua a bruciare e lo scontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello brasiliano Jair Bolsonaro non sembra placarsi. Pochi giorni fa l'inquilino dell'Eliseo aveva parlato di crisi internazionale in merito agli incendi che stanno devastando il Brasile, affermando di voler affrontare la questione al G7 di Barritz.

Un annuncio che Bolsonaro non ha digerito: il presidente brasiliano ha infatti accusato Emmanuel Macron di intromettersi in affari di politca interna che non lo riguardano. E dopo la minaccia da parte del presidente brasiliano di ritirare il suo ambasciatore a Parigi, ecco che lo scontro si sposta sui social network.

Su Facebook, un utente ha pubblicato un confronto fra una foto della Première dame 66enne, Brigitte Macron, e una della first lady brasiliana, la 37enne Michelle. " Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro? È tutta invidia, presidente ", ha commentato l'utente.

Subito Bolsonaro è intervenuto: " Non umiliarlo ", ha scritto il presidente sul social. Per poi aggiungre l'abbreviazione " kkkkkkk " che, come spiega il Corriere, indica le risate. Insulti sono arrivati anche dal ministro dell'Educazione brasiliano Abraham Weintraub che, nelle stesse ore, ha offeso Macron: "Non è all’altezza del dibattito sull'Amazzonia. È solo un cretino opportunista, che cerca il sostegno della lobby agricola francese ".