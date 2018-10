Brasile, politico fa un'orgia e il filmato viene diffuso sui social

Lo scontro politico in Brasile si fa bollente. Ma economia, nuovo ruolo dei militari e rapporti con gli Stati Uniti questa volta non c'entrano nulla. Già perché ora, sulla campagna elettorale per San Paolo, è piombato un video hard che mostrerebbe Joao Doria, candidato alla carica di governatore, intento in un'orgia con quattro ragazze. Ovviamente, il diretto interessato ha smentito la notizia, postando su Facebook, come riporta Dagospia, un video accanto alla moglie Bia, con la quale è sposato da 26 anni: " Oggi ho visto un video vergognoso sui social network, prodotto da qualcuno che vuole solo fare male a me e alla mia famiglia. Una produzione grottesca, una notizia falsa. Ho chiesto a un esperto di verificare queste immagini e denuncerò chi mi ha fatto questo. Mi dispiace che la campagna di San Paolo abbia raggiunto quel livello ".

Ad aver organizzato tutto, secondo Doria, sarebbe stato il suo avversario politico, Marcio França, che però ha smentito ogni coinvolgimento: " È un peccato che Doria sia finito in questa storia. Respingiamo ogni responsabilità nella divulgazione di questo video ".

Nonostante gli oppositori abbiano puntato il dito contro Doria, il parere degli esperti lo scagionerebbe.