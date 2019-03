Mangiano testa di maiale (cruda) contro il corteo di vegani

Scioccante contro protesta a Brighton (Inghilterra), dove si stava tenendo il Vegfets, ossia una manifestazione di vegani, intenzionati a combattere per i diritti degli animali.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa, nell’ultima giornata dedicata all’evento.

Mentre gli attivisti protestavano contro i cosidetti “mangiatori di cadaveri”, ricordando l’ingente numero di animali sacrificati per finire sulle tavole delle persone, si è presentato un gruppo di anti-vegani, che avevano portato con sé la testa di un maiale appena macellato.

A guidare la spedizione un ex vegano, che su YouTube è conosciuto con il nome di “Sv3rige”. Di fronte agli occhi increduli dei presenti, l’uomo ha cominciato a staccare pezzi di carne cruda dalla testa dell’animale per poi mangiarli, seguito a ruota da altri suoi affiliati.

Tutto questo per manifestare contro la rigida dieta vegana, che “Sv3rige” considera altamente pericolosa per la salute umana.

I vegani, che si aspettavano una sortita dei loro antagonisti, hanno reagito innalzando i loro cartelli e striscioni che recitavano gli slogan “La carne è un omicidio” e “Non è cibo è violenza”.

Sul posto sono sopraggiunti gli agenti della polizia di Brighton, che hanno provveduto a riportare la calma. Interrogato dai poliziotti, il capo degli anti-vegani ha affermato di avere agito per protestare contro un regime alimentare fin troppo pericoloso. “L'abbiamo fatto perché il veganismo è malnutrizione. Non si possono ottenere più di 15 nutrienti dalle piante e alcuni di noi sono ex-vegani che si sono ammalati per questo” . Questa la spiegazione, riportata da “Independent”.

Gli antagonisti si sono poi allontanati, mentre i vegani hanno proseguito con la loro manifestazione. A quanto pare l’azione del gruppo di “Sv3rige” non li ha minimamente scalfiti.