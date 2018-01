Bufera di neve in Austria: sciatori bloccati sulle seggiovie

Forti raffiche di vento e bufere di neve in Austria, flagellata in questi giorni dalla tempesta Burglind. Un video pubblicato sulla pagina Facebook Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich mostra la drammatica situazione in cui si sono trovati gli sciatori mercoledì pomeriggio nella stazione sciistica di Gaschurn, nel Vorarlberg, a 1700 metri.

Gli sciatori sono rimasti bloccati per diverso tempo sulla seggiovia in balia delle forti raffiche di vento, prima di essere tratti in salvo uno a uno. "Nessuno è rimasto ferito", hanno assicurato i soccorritori.

Sui social però molti utenti si sono scagliati contro i gestori degli impianti sciistici: avrebbero dovuto fermare la seggiovia prima dell’arrivo tempesta.