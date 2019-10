La California brucia ancora: 50mila persone evacuate

La California continua a bruciare. Dal Nord al Sud dello Stato, gli incendi stanno devastando il territorio e non si fermano. Sono migliaia le persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni, in diverse zone del Paese.

Le autorità della Contea di Sonoma, una delle zone maggiormente note per i vini californiani, hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di residenti, dopo il rogo scoppiato nella serata di mercoledì, avanzato poi molto rapidamente. Le fiamme, alimentate da forti venti, che soffiano anche a 120 chilometri orari, hanno distrutto migliaia di ettari di terreno, riducendo in cenere i preziosi vigneti delle colline e costringendo gli abitanti delle zone vicine a lasciare le proprie case. A Geyserville, a un centinaio di chilometri da San Francisco, 900 residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni.

L'incendio, soprannomminato "Tick fire" (Fuoco zecca), tiene impegnati oltre mille vigili del fuoco, che non riescono a domare le fiamme, elicotteri e autocisterne, che stanno cercando di diminuire l'estensione del rogo. Secondo quanto riferisce il governatore della California, Mike McGuire, circa 16mila acri di terreno sarebbero in fiamme.

Here’s the latest on the #KincadeFire from the 7pm @CAL_FIRE briefing: 1,300 firefighters are on the 16,000 acre blaze. Now 5% contained. Additional fire fighting resources are heading in. They’re working hard to develop firm fire lines. Air attacks will continue tomorrow.