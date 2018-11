California, spari in un locale: "Ci sono almeno venti feriti"

All'indomani del voto di midterm, l'America viene ferita. In California, un uomo - i testimoni parlano di un mediorientale con una barba lunga e vestito di nero - ha cominciato a sparare in un bar, colpendo chiunque gli capitasse a tiro. " Ha lanciato granate fumogene dappertutto. L'ho visto puntare sul retro del registratore di cassa e ha continuato a sparare, sono corsa fuori dalla porta principale ", ha raccontato una testimone, come riporta Abc.

Le telefonate alla polizia, come riporta Repubblica, sono arrivate alle 23.15. Il fatto sarebbe successo al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles, molto frequentato da universitari.

Le notizie per ora sono estremamente confuse. C'è chi parla di feriti e chi addirittura di vittime. Sul posto sono intervenute le forze speciali americane per cercare di neutralizzare l'attentatore. I testimoni hanno raccontato al Los Angeles Times: " Ha sparato molto, almeno per 30 volte. Potevo ancora sentire gli spari dopo che tutti se ne sono andati ".

Sui social i vigili del fuoco hanno subito avvisato i cittadini: " Incidente attivo, sparatoria in corso segnalata a Borderline in @CityofTO. Si prega di stare lontano dalla zona dell'incidente, segnalazioni di lesioni multiple, dettagli ancora da stabilire, richieste di ambulanze ". Tra i mezzi impiegati dalle forze dell'ordine anche un elicottero.

Un attacco multiplo in California?

Come riporta il Ventura Country Star, si sarebbe registrato anche un altro attacco, pochi minuti dopo quello al Borderline Bar & Grill. A finire nel mirino il Tipsy Goat. Attualmente non si sa se i due attacchi sono collegati o se si tratta solamente di una sfortunata coincidenza.