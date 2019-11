California, sparatoria in una scuola: morta una delle studentesse

Una studentessa morta, almeno altre due persone in condizioni gravi e altri soggetti che risultano essere feriti: questo è il primo tragico bollettino di un episodio increscioso, che è avvenuto in California, nello specifico a Santa Clarita, dove sono stati avvertiti distintamente degli spari all'interno di un istituto scolastico. Le forze dell'ordine sono già intervenute. E la persona che si è resa responsabile di questo atto efferato è già stato individuato ed arrestato. Ma è possibile che il bilancio sia destinato ad aggravarsi nel corso delle prossime ore. Vedremo cosa verrà comunicato nel corso delle prossime ore

Stando alle informazioni riportate dalle fonti statunitensi, la persona che ha sparato una serie di colpi ora è all'interno di un nosocomio ospedaliero. Possibile che sia stato colpito nel corso degli eventi, ma non è ancora stata riportata la dinamica dell'episodio con chiarezza. Le voci che sono arrivate nel corso delle ore precedenti a questa sono difformi. Dopo qualche prima informazione, è stato reso noto come il soggetto sia stato in realtà subito sottoposto ad uno stato di fermo. A riportare gli avvenimenti, tra gli altri, è stata la Lapresse. La California, purtroppo, non è nuova a questo tipo di vicissitudini.

The north end of Central Park is much too congested. Parents, students and media please move to the south end of the park, past the Santa Clarita Community Gardens towards sports fields 1-4 pic.twitter.com/iQK4AWScoD