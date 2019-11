California, spari in un cortile: uccise quattro persone

In California, a Fresno, è avvenuta una sparatoria in cui sono morte quattro persone.

Secondo quanto riferisce la Cnn, il bersaglio dei colpi di arma da fuoco è stato un gruppo di circa 35 persone, formato da parenti e amici, riunitosi nel cortile di un’abitazione per guardare una partita di calcio. In base alla ricostruzione fatta dall’emittente citando le informazioni appena diffuse dal tenente di polizia Bill Dooley, un uomo, verso le otto di sera (ora locale) di domenica 17 novembre, si sarebbe avvicinato a piedi a quegli individui e avrebbe quindi sparato contro di loro.

Sotto i colpi esplosi dal killer sono cadute quattro persone, di cui tre morte sul colpo e una deceduta dopo un disperato ricovero in ospedale. Le vittime erano tutte di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

I feriti, a detta del vicecapo della polizia di Fresno Michael Reid, sarebbero invece sei, ma nessuno di questi sarebbe in pericolo di vita.

Il tenente Dooley ha quindi dichiarato ai media californiani, citati sempre dalla Cnn, che, al momento, non vi sarebbero informazioni sull’identità dell’assassino o sul suo veicolo. Egli ha comunque rassicurato i cittadini riguardo al massimo impegno delle forze dell’ordine nella conduzione delle indagini, rimarcando che gli agenti starebbero ispezionando case ed esercizi commerciali in cerca di testimoni dell’accaduto e starebbero anche esaminando le registrazioni fatte dalle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni.