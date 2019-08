Cane legato col cavo elettrico: salvato da un uomo

Lunedì un pendolare ha salvato un cane legato ad un cavo elettrico sul lato di un cavalcavia nel Missouri. A scongiurare la tragedia è stato David Fredman, che ha assistito alla drammatica scena mentre stava guidando per andare a lavorare: " Ho visto il cane appeso. Il cavo lo stava per strangolare. I suoi piedi toccavano a malapena il suolo. Stava cercando di scuotere la testa a destra e sinistra, ma riusciva a spostarla a stento ", ha spiegato.

L'uomo ha chiamato immediatamente il 911 e poi ha riferito: " Nel modo in cui l'ho trovato, non riuscivo a credere che qualcuno lo avesse potuto fare a un animale. Non appena l'ho slegato, stava cercando di respirare ma non ci riusciva. Ho provato a farlo camminare ma non poteva ".

Riportato a casa