Di Caprio incontra Greta: "Spero che il suo messaggio scuota i leader mondiali"

“ Spero che il messaggio di Greta sia un campanello d'allarme per i leader mondiali e che ovunque sia finito il tempo dell’inerzia ”. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook Leonardo Di Caprio, che ha condiviso due foto insieme a Greta Thunberg.

L’attore di origini italiane ha sottolineato l’importanza delle battaglie a sostegno del clima portate aventi dalla sedicenne svedese e dagli attivisti di tutto il mondo e grazie a loro si è detto “ ottimista ” sul futuro. Di Caprio ha detto che “ è stato un onore passare del tempo con Greta. Io e lei ci siamo impegnati a sostenerci l'un l'altro nella speranza di assicurare un futuro più luminoso al nostro pianeta ”.