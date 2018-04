Alla Casa Bianca è sparito l'albero piantato da Trump e Macron

C'era una giovane quercia nel South Lawn della Casa Bianca, piantata dai presidenti Donald Trump ed Emmanuel Macron insieme alle rispettive signore durante la visita ufficiale dell'inquilino dell'Eliseo a Washington. Un albero segno delle buone relazioni tra i due Paesi, regalato da Macron e che secondo la stampa è però già sparito.

Dove doveva esserci la quercia ora c'è soltanto un cerchio di prato un po' ingiallito, sostiene la Reuters, che ha pubblicato una serie di fotografie che dimostrano come il giovane albero sia sparito.

The tree from the Belleau Wood grew from the earth where the blood of your soldiers was spilled to defend France. https://t.co/6qDE5TXBxr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 24, 2018

La Casa Bianca ha deciso però di non commentare in merito e non manca chi fin dal primo momento aveva fatto notare come la quercia sembrasse non troppo in salute. Dunque rimane il piccolo giallo: che fine ha fatto quella pianta per cui i due presidenti si sono tanto prodigati?