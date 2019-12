Il Chewing gum è in crisi. Le ditte corrono ai ripari con gomme 'terapeutiche'

Il chewing gum è in crisi. A lanciare l'allarme è stato il Wall Street Journal, che ha segnalato il calo dei consumi della gomma da masticare che, per settant'anni, ha accompagnato il mercato occidentale. Ma ora, la bolla è scoppiata.

Il calo dei consumi sarebbe iniziato nel 2007 e, dopo oltre 10 anni, la situazione non accenna a migliorare: i marchi operanti nel settore sono alla ricerca di una strategia. Le possibilità sono due: riuscire a trovare il modo di tornare a vendere il prodotto, oppure ripensarlo.

Tra il 2010 e il 2018, secondo i dati di Euromonitor, riportati dalla Nazione, le vendite dei chewing gum a livello mondiale sono calate del 4%, con punte ancora ancora più accentuate negli Stati Uniti. Sembra, infatti, che la tendenza si sia invertita rispetto agli anni del boom, quando le gomme da masticare avevano oscurato mentine e caramelle, che ora sembrano aver ritrovato la loro forza.

Ma a cosa sarebbe dovuta la crisi del chewing gum? Secondo il Wall Street Journal, la colpa della caduta delle vendite sarebbe da ricercare in diversi fattori. Il principale è l'uso dello smartphone durante la maggior parte dei momenti di relax e tempo libero, che sostituirebbe l'appagamento dato dalla concessione di una gomma da masticare. Il cellulare, oltre ad assorbire le nostre attenzioni durante il tempo libero, lo fa anche nei momenti di attesa: così, durante la coda alla cassa del supermercato, i nostri occhi fissano lo schermo, invece che passare in rassegna gli scaffali contenenti vari tipi di chewing gum. Infine, ci sono le raccomandazioni dei dentisti, che ne sconsigliano l'uso, e la motivazione etica, che rende inappropriata la masticazione in pubblico, soprattutto se accompagnata dalle bolle.