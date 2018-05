"Chiamo Donald una volta al mese, sta facendo un buon lavoro"

Ivana, la prima moglie di Donald Trump, stasera sarà ospite al programma di Milli Carlucci, Ballando con le stelle, in onda su Raiuno. Con l'occasione, Il Corriere della Sera l'ha intervistata.

È stata la prima moglie di Trump, sposati dal 1977 al 1992, e con lui è ancora in contatto, perché con tutti i suoi ex mantiene rapporti cordiali, tanto che "con Donald ci sentiamo una volta al mese" , nonostante tutti i suoi impegni. Il presidente degli Stati Uniti riceve l'approvazione della ex sia nel ruolo di marito, che nella gestione degli affari americani. Infatti "era assolutamente un buon marito. È stato leale e un gran lavoratore: non fumava, non beveva e non si drogava di certo" e con lui, la donna ha cresciuto tre figli "meravigliosi" , uno dei quali, la secondogenita Ivanka, si è trasferita a Washington, dove aiuta il padre da quando è stato eletto presidente.

Trump promosso dall'ex moglie anche nel ruolo di capo politico, perché "sta gestendo il Paese come una delle sue imprese. Era quello di cui l’America aveva bisogno" , un progetto che si realizza, dato che già venticinque anni fa aveva pensato alla possibilità di candidarsi.

A 69 anni, Ivana Trump è soddisfatta della sua vita, della quale non cambierebbe niente, dato che è stata "fantastica" , perché le ha regalato tutto quello che avrebbe desiderato: una grande carriera, figli, nipoti e adesso anche la libertà di fare ciò che vuole quando vuole. Sembrerebbe un perfetto quadro di una famiglia tradizionale, con una nonna che si prende cura dei tanti nipoti che ora ha. Tutto vero, tranne per una cosa: "I miei nipoti hanno il divieto di chiamarmi nonna, al massimo Ivana-ma" .