Usa, sparatoria durante una festa: ferite almeno 13 persone

Una festa conclusasi nel peggiore dei modi possibili: a Chicago tredici persone sono state ferite per mezzo di una sparatoria che è avvenuta nel bel mezzo di un party privato. Gli Stati Uniti, ancora una volta, devono fare i conti con episodi di questa tipologia. E il dibattito sulle armi sarà, anche quest'anno, uno dei temi centrali delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. La polizia, che come riportato dall'Agi ha comunicato quanto accaduto, non ha ancora diramato note sulle responsabilità, ma le indagini sono serrate. Tutto, comunque siano andati i fatti, è avvenuto all'interno di una dimora privata. Forse il caso si rivelerà simile a quello californiano di qualche settimana fa: in quelle circostanze si stava festeggiando la ricorrenza di Halloween. Questa, invece, potrebbe essere stata una festa natalizia, ma ancora non sono stati resi noti molti dettagli.

In California, poi, erano morte alcune persone. Nel caso di Chicago, per fortuna, non sembra lecito parlare di decessi, ma bisognerà attendere di apprendere le condizioni di coloro che sono rimasti feriti. Pure la cifra complessiva non è chiara: la fonte sopracitata parla di "almeno" tredici coinvolti. Possibile, quindi, che più persone siano finite sotto il tiro dei colpi. Ancora nessuna informazione riguardante l'autore o gli autori degli spari e le motivazioni di quella che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.