Choc in Usa: rapisce la figlia di 4 anni al suo ex e la vende ad un pedofilo

Un crimine davvero orrendo quello compiuto da una 23enne americana al sol scopo di punire il suo ex marito “colpevole” di essere riuscito ad ottenere dal giudice la custodia della figlia di 4 anni. La giovane mamma, Carmen Lowe, pur di devastare la ritrovata serenità dell’uomo non ci ha pensato su ed ha rapito la bimba per, poi, consegnarla ad un pedofilo.

Dopo la denuncia del papà della scomparsa della figlia, la polizia ha subito avviato le indagini. Per fortuna, le forze dell’ordine sono riuscite a sfruttare un clamoroso errore commesso dalla donna. Durante la fuga, infatti, la Lowe ha chiamato il suo ex per avvertirlo di quanto aveva compiuto. La polizia, grazie a questa telefonata, in poco tempo è riuscita a rintracciare la rapitrice.

La donna è stata individuata ed arrestata a New Orleans. Ora dovrà rispondere di prostituzione, rapimento e violazione di un ordine di custodia.

Ma il compito delle forze dell’ordine non era concluso perchè bisognava rintracciare la bambina. Le serrate indagini hanno permesso di scoprire che la piccola era nelle mani di un pedofilo in Texas. Così sono scattate subito le operazioni per metterla in salvo. Il timore era che il criminale potesse violentarla, venderla ad altri pedofili o usarla per creare materiale pedopornografico.

L’operazione ha inoltre consentito di scoprire una vera e propria tratta di esseri umani nella quale erano coinvolti anche altri minori.