Cina, mossa alla Chuck Norris per fermare un ladro

In Cina un uomo è riuscito a sventare un furto fermando due ladri con una mossa alla Chuck Norris.

La scena, immortalata da una telecamera amatoriale, si svolge nell'arco di pochissimi secondi. Due persone a bordo di una moto e coperte da un casco si avvicinano all'ignara vittima, un cinese impegnato a scaricare quello che sembrerebbe il suo camion.

I due si accostano al marciapiede, probabilmente minacciano l'uomo e gli chiedono di aprire il mezzo per farsi consegnare il contenuto.

Furto sventato

Pur in inferiorità numerica, il coraggioso signore con gli occhi a mandorla si ribella e inizia a spintonare uno dei ladri, quello seduto dietro al guidatore.

La vittima riesce a far scappare il ladro poi, tornando indietro, si inventa una mossa da supereroe per stendere anche il secondo criminale, nel frattempo rimasto in sella alla moto.

A distanza ravvicinata, il cinese si cimenta in un calcio rotante tante volte visto fare a Chuck Norris in uno dei suoi numerosi film. Il risultato è che il ladro perde l'equilibrio e cade a terra.

I malviventi sono quindi costretti a darsela a gambe a mani vuote.