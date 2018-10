Cina, nata tartaruga a due teste: "È un'anomalia genetica"

È nata in cattività nel rifugio per animali selvatici di Shangrao e ha lasciato la Cina a bocca aperta. Si tratta di una tartaruga a due teste, un esemplare raro che non potrà essere liberato dato che i ricercatori sono convinti che non riuscirebbe a sopravvivere se lasciata libera.

Jiang Jianping, un ricercatore dell'Istituto di biologia di Chengdu, ha spiegato che la mutazione è stata causata da anomalie genetiche o altri fattori ambientali. "Non vivrà a lungo come le altre tartarughe - ha dichiarato Jiang Jianping -. Questa specie di solito può arrivare fino ai 30 anni".

In passato sono state trovate altre tartarughe a due teste. Un video pubblicato pochi giorni fa ha mostrato per la prima volta al mondo intero la tartarughina, che ha solo tre mesi di vita.