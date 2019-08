Cina, riappare l'attrice scomparsa Fan Bingbing

L'attrice cinese Fan Bingbing, una delle più celebri del paese, è tornata a parlare in pubblico dopo mesi di misteriosa assenza.

Un anno fa la donna era finita al centro di uno scandalo fiscale, accusata di evasione e truffa ai danni dello Stato. Dalle indagini effettuate, le autorità scoprirono che la diva, 37enne, dichiarava guadagni inferiori al reale e, considerando che nel 2017 si era piazzata al quinto posto tra le attrici più pagate al mondo, con 45 milioni di dollari dichiarati, c'è da scommettere che la cifra nascosta da Fan fosse assai corposa. Troppo grande per passare inosservata agli occhi del governo.

Nel giugno 2018 Fan Bingbing sparisce dai radar. Il suo nome scompare da ogni cartellone pubblicitario, i film dalle sale cinematografiche, gli sponsor la abbandonano, mentre i fan non sanno che fine abbia fatto, finché apprendono che è finita in guai giudiziari.

Oggi la donna è ha raccontato la sua vicenda nel corso di un'intervista rilasciata al New York Times, in cui ha ringraziato il Partito Comunista Cinese per essere stata riabilitata: “ Nessuno può navigare senza tempeste per tutto il viaggio e solo chi cade può risorgere. Non sarei mai stata nessuno senza il partito e le valide politiche dello Stato ”. Insomma, se non è una sessione di autocritica, poco ci manca.

Una pena esemplare

Ma dove era finita Fan Bingbing? L'attrice era agli arresti domiciliari, in attesa che le autorità scovassero gli illeciti finanziari da lei commessi nella sua lunga e florida carriera professionale. Alla fine Fan non è incappata in alcuna condanna penale, al contrario del suo manager finito dietro le sbarre, ma ha rimediato una condanna esemplare: una multa di 42 milioni di dollari per le imposte non versate e 87 milioni di sanzione.

Fan Bingbing è così riapparsa, in punta di piedi, anche sul social network cinese Weibo; nel frattempo circola in rete l'anteprima del film "355", un thriller in cui ha preso parte anche l'attrice cinese. La riabilitazione è quasi completa.