La Cina vara la sua prima nave d'assalto anfibio

La Cina ha varato la sua prima nave d'assalto anfibio. La cerimonia si è svolta poche ore fa a Shanghai. E’ quanto si legge in una breve nota diramata dalla Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione. La prima unità della classe Tipo 075 è stata realizzata dalla Hudong-Zhonghua Shipbuilding, società controllata dalla China State Shipbuilding Corp. Una seconda nave d’assalto anfibio è in costruzione. Pechino non possiede asset STOVL, Short Takeoff and Vertical Landing come l’F-35B.

Cina, nave d'assalto anfibio classe Tipo 075

La prima Landing Helicopter Dock della Cina potrebbe avere un dislocamento di trentasei-quarantamila tonnellate ed una lunghezza stimata di 220/230 metri. Dimensioni che, se venissero confermate ufficialmente, sarebbero leggermente inferiori alla classe Wasp della US Navy, ma simili alla portaelicotteri d'assalto anfibio Trieste della Marina Militare Italiana. Altre specifiche (non ufficiali) riguardano quattro CIWS di cui due HQ-10 e due H / PJ-11 e motori diesel 16PC2-6B. In sviluppo dal 2011, la prima unità della classe Tipo 075 è la più grande nave da guerra della Cina (seconda solo alle portaerei) in grado di trasportare fino ad un massimo di trenta elicotteri, un migliaio di soldati, decine di hovercraft e veicoli anfibi d'assalto. La navi d’assalto anfibio della Classe Yuzhao, attualmente le più grandi navi da guerra anfibie della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione, spostano circa venticinquemila tonnellate. Grazie alle foto pubblicate sui social cinesi (controllati dal governo), sappiamo che la China State Shipbuilding Corp ha messo in produzione una seconda nave d'assalto anfibio classe Tipo 075. Una terza unità potrebbe entrare in produzione entro l’inizio del prossimo anno. Quest’ultima potrebbe essere di dimensioni superiori rispetto alle prime due: si tratterebbe del primo aggiornamento della classe Tipo 075.

Quello che ha impressionato gli osservatori occidentali è la capacità raggiunta dai cantieri navali cinesi. Pochi giorni fa, ad esempio, la Cina ha completato la quinta unità della classe Renhai. Dalla posa della chiglia al varo della prima nave d'assalto anfibio della Cina sono trascorsi appena sei mesi. Un rateo di produzione particolarmente rapido per unità di queste dimensioni. E’ certamente plausibile che l’obiettivo di Pechino fosse il prossimo primo ottobre, giorno in cui la Cina celebra il 70° anno della sua fondazione.

L’unità senza nome

Secondo tradizione cinese, soltanto le unità inquadrate nel servizio attivo con la PLAN sono designate con un nome. Questa mattina, la prima Landing Helicopter Dock della Cina ha lasciato il bacino di carenaggio. I primi test in mare potrebbero iniziare tra dodici mesi.