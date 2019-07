La Clinton al concerto con la sua consigliera

Hillary Clinton e il suo braccio destro Huma Abedin si sono lasciate i loro problemi alle spalle almeno per una sera e hanno partecipato insieme al concerto Earth, Wind & Fire.

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti del 2016 e la sua consigliera sono state avvistate tra la folla del Beacon Theatre di New York, mentre ballavano e battevano le mani a ritmo di musica. Alcuni dei presenti hanno immortalato il momento con dei video, poi condivisi sui social e su youtube.