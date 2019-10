Crisi siriana, l'appello della bimba curda: "Fermate questa guerra"

Educata ma decisa, con i capelli raccolti in due trecce e una voce sottile ma risoluta. Eva, una bambina curda intervistata dall'emittente curda Kurdistan24, ha rivolto un appello alla comunità internazionale per chiedere di mettere fine a "Primavera di Pace", l'operazione militare condotta dalla Turchia nel nord-est della Siria. La bimba, presumibilmente una dei 250mila sfollati dai territori di guerra, non ha paura del microfono. Anzi, tutto il contrario.

پەیامی منداڵێکی رۆژئاوا بە زمانی ئینگلیزی بۆ کۆمەڵگەی نێودەولەتی

داوای وەستانی شەڕ دەکات pic.twitter.com/7BPLyimBMr — Kurdistan24 Kurdish (@kurdistan24tv) October 13, 2019