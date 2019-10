Croazia, l'ex modella di Playboy Ava Karabatic vuole candidarsi

Ava Karabatic fa sul serio e ambisce davvero a diventare presidente della Croazia. L'ex modella di Playboy, volto noto della televisione croata, ha rivelato di voler scendere in campo nelle prossime elezioni presidenziali del suo Paese che si terranno a fine anno.

Curve mozzafiato, fisico da urlo e un programma politico che comprende misure quali la legalizzazione della marijuana e della prostituzione, oltre al divieto di aborto nelle ultime fasi della gravidanza. Questo il biglietto da visita della Karabatic, che sembra avere già le idee chiare.

In molti pensavano che le prime dichiarazioni della ragazza fossero ironiche, invece la bella 31enne ha già illustrato sui canali social e sul blog personale alcuni punti del suo ipotetico programma politico.

La presentazione come candidata della Karabatic non lascia spazio all'immaginazione: “ Ho deciso di partecipare a causa della pessima situazione generale del mio paese ”. Nella descrizione del suo profilo Instagram la ragazza ha scritto “ Candidato indipendente per le elezioni presidenziali della Repubblica di Croazia ”.

Il programma politico di Ava Karabatic

Non mancano le prime promesse: divieto di aborto dopo la sesta settimana di gravidanza, legalizzazione della marijuana e della prostituzione. In economia la Karabatic ha detto che farà di tutto per incoraggiare i giovani a restare in Croazia e punterà sull'aumento delle esportazioni e l'ingresso del Paese nell'area Schengen.

Come ha sottolineato l'agenzia Sputnik, la modella ha pronta la risposta a chi pensa che stia scherzando: “ So che avrò molti commenti dai troll perché sono una persona famosa del mondo dello spettacolo, ma le persone non sanno che ho anche un lato intellettuale. Sono professoressa di lingua italiana e letteratura romana ”.

Nel caso in cui Ava Karabatic dovesse davvero presentarsi alle prossime elezioni, l'ex coniglietta dovrà vedersela con Kolinda Grabar Kitarovic, attuale presidente che ha dichiarato di volersi candidare a un secondo mandato.