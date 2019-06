Danimarca, il centrosinistra vince le elezioni parlamentari

Le elezioni in Danimarca hanno certificato il primato elettorale dei socialdemocratici, che hanno vinto la tornata valevole per il rinnovo del Parlamento. I sondaggi lo aveva pronosticato con largo anticipo. Gli exit poll, stando pure a quanto riportato dall'agenzia Lapresse, hanno rispettato le attese.

La maggioranza del prossimo governo sarà composta, con ogni probabilità, da una coalizione di centrosinistra. Le previsioni. ora come ora, parlano addirittura di maggioranza assoluta raggiunta dal partito guidato da Matte Frederiksen, ma bisognerà attendere comunque il conteggio definitivo.

Tra i primi a commentare il responso delle urne, vale la pena annoverare l'ex premier italiano Paolo Gentiloni, che su Twitter ha scritto che c'è "del nuovo in Danimarca". L'ex presidente del Consiglio ha pure rimarcato la performance negativa dei nazionalisti. I banchi dell'esecutivo, quindi, non saranno più occupati dal blocco liberale. Il Venstre Danimark Liberal Party , che in Europa fa parte del raggruppamento dei popolari, non è riuscito nell'impresa di recuperare il terreno perduto nel corso di queste ultime settimane. Quanto accaduto lo scorso 26 maggio aveva lasciato aperto uno spiraglio, che si è rivelato chiuso per il centrodestra.

C'era attesa, specie perché i socialdemocratici danesi hanno modificato la loro visione, introducendo il tema della regolazione restrittiva dei fenomeni migratori. Il cambiamento ha portato con sè effetti positivi. Non hanno sfondato neppure i partiti sovranisti-populisti. Nello specifico, il partito del popolo danese non ha potuto contare sul sostegno ricevuto nel 2015. Anzi, secondo sempre i poll sciorinati questa volta dall'Adnkronos, si può parlare di un vero e proprio dimezzamento della percentuale conseguita.