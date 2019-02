Decathlon lancia l'hijab sportivo: scoppia polemica in Francia

Dopo che Decathlon ha annunciato la vendita di un copricapo destinato alle runner, in Francia è scoppiata la polemica. Il brand francese ha spiegato che a breve commercializzerà un hijab per tutte le sportive: nelle prossime settimane il copricapo, " inizialmente sviluppato e commercializzato in Marocco, su domanda delle runner locali ", sarà disponibile in tutti i negozi Decathlon che lo richiederanno.

" Vogliamo rendere lo sport accessibile a tutte le donne ", ha detto all'agenzia Afp Xavier Rivoire, responsabile della comunicazione di Decathlon United. " È praticamente un impegno sociale ", ha poi continuato specificando che il copricapo " lascia il viso libero e visibile ".

Le polemiche

L'annuncio dell'azienda non è però piaciuto in Francia, dove sono sorte numerose polemiche. Il ministro della Salute, Agnès Buzyn, ha affermato che un prodotto del genere " non è vietato dalla legge, ma è una visione della donna che io non condivido. Trovo che non corrisponda bene ai valori del nostro Paese. Non voglio che si favorisca una differenziazione tra donne e uomini ".