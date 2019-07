Mentre i licenziati escono, entrano i sarti per i dirigenti: polemiche a Deutsche Bank

L'amministratore delegato della Deutsche Bank ha criticato due dirigenti che hanno ordinato sartoria di alto livello nel loro ufficio londinese il giorno in cui sono stati annunciati 18.000 licenziamenti, specialmente tra New York, Tokyo e Londra. Christian Sewing ha dichiarato: " Che qualcuno faccia andare in ufficio un sarto in un giorno come quello, è sintomo di enorme mancanza di rispetto. Un comportamento che è completamente antitetico ai nostri valori ".

Il caso

Dopo che due uomini con borse da viaggio sono stati avvistati lasciando i locali del colosso bancario all'inizio di questa settimana, è emerso che provenivano da Fielding & Nicholson, una sartoria di lusso. Stavano entrando negli uffici di alcuni membri del senior staff su cui effettuare una prova a domicilio di abiti da 1.800 dollari.

Oltre a eseguire 18.000 tagli di posti di lavoro entro il 2022, Deutsche si sta mettendo al margine dalla maggior parte delle attività di compravendita azionaria in quanto taglia un business di investment banking che si è espanso a ritmi vertiginosi negli anni precedenti la crisi finanziaria. Sotto Sewing e il precedente amministratore delegato, Deutsche Bank ha faticato a rettificare un'immagine che è stata offuscata da una serie di scandali, che vanno dalla vendita indebita di mutui ipotecari all'incapacità di prevenire il riciclaggio di denaro russo.

L'amministratore delegato in carica ha guadagnato 7 milioni di euro, compresi bonus (lo stipendio base è di 2,9 milioni; Stuart Lewis, responsabile dei rischi, ha toccato quota 150mila euro al mese extra per le operazioni dedite al miglioramento del " rapporto con i controllori Usa ". Il capo dell'investment banking Garth Ritchie ha incassato 8,6 milioni inclusi 250mila euro al mese di bonus per " consulenze " alla DB su Brexit.