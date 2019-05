Dimissioni May, Boris Johnson: "Ora attuare la Brexit"

Il prossimo leader del Partito conservatore potrebbe essere Boris Johnson, uno dei grandi leader dei brexiteers dei Tory e che da ex ministro degli Esteri aveva costantemente chiesto l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea anche a costo di un'uscita senza accordo. In un tweet, l'ex ministro ha scritto: " Una dichiarazione molto dignitosa da parte di Theresa May. Grazie per il suo servizio stoico al nostro Paese e al Partito conservatore. Ora è tempo di seguire le sue esortazioni: unirsi e portare a compimento la Brexit ".

Johnson in questi mesi è stato sempre considerato il potenziale successore della May alla guida dei Conservatori. E per questo motivo, dopo le dimissioni di oggi, sono in molti a credere che possa essere lui a guidare il partito. Ora bisognerà capire se, in caso di successioni a leader dei Troy, Johnson diventerà premier in questo modo oppure attraverso la legittimazione delle urne. Jeremy Corbyn ha già chiesto di convocare quanto prima elezioni anticipate.