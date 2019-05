Dimissioni May, Jeremy Corbyn gelido: "Ha fatto bene"

Il leader del Partito laburista Jeremy Corbyn ha reagito alle dimissione di Theresa May con soddisfazione e gelo. Nessuna pietà nei confronti della premier dimissionaria. Corbyn ha detto in modo molto freddo che il capo del governo britannico e leader del Partito conservatore "ha fatto bene a dimettersi". Secondo il capo della sinistra britannica, la premier " ha ora accettato quello che il Paese sapeva da mesi: che non può governare e neanche guidare il suo partito diviso e disintegrato ". In una nota, Corbyn ha poi chiesto la convocazione delle elezioni anticipate.

Poi Corbyn ha comunque deciso di affondare il colpo nei confronti della premier: " Le brucianti ingiustizie che aveva promesso di affrontare tre anni fa adesso sono ancora più forti. Il Partito conservatore ha fallito completamente sulla Brexit ed è incapace di migliorare la vita delle persone o di affrontare le loro necessità più urgenti ". La descrizione che il leader laburista ha fatto dell'attuale situazione in cui versa il Paese e soprattutto la politica britannica è sicuramente a tinte fosche: " Il Parlamento è bloccato e i conservatori non offrono alcuna soluzione alle altre principali sfide del nostro Paese: l'ultima cosa di cui il Paese ha bisogno sono settimane di scontri interni ai conservatori, seguite da un altro premier non eletto ". E così, per Corbyn, l'unica alternativa sono le elezioni: " Chiunque diventi il nuovo leader conservatore deve permette al popolo di decidere il futuro del nostro Paese, attraverso immediate elezioni generali ". Il Partito laburista sta cercando in tutti i modi di ottenere le elezioni anticipate anche per provare a raggiungere l'agognato trono di Londra. Dopo David Camerone May, il Labour vorrebbe riprovare con Corbyn di riprendersi il governo.