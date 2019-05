Scontro sulla nave McCain: "Coperta per non farla vedere a Trump"

La Uss John McCain, nave da battaglia intitolata al senatore e eroe di guerra recentemente scomparsa a causa di un cancro, non doveva disturbare la vista del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita in Giappone, presso il comando dell'Indo-Pacifico.

A dichiararlo è stato il noto quotidiano americano Wall Street Journal, che ha riportato come gli alti comandi militari abbiano ricevuto la richiesta dalla Casa Bianca di tenere in secondo piano la nave nave da battaglia dedicata alla memoria di John McCain. La redazione del giornale cita una mail, datata 15 maggio, e inviata da un ufficiale dello Us Indo-Pacific command nella quale viene specificato come la nave, in cui si specificava che la nave Uss McCain, cacciatorpediniere lanciamissili classe Arleigh Burke, dovesse essere nascosta alla vista del presidente Trump al suo arrivo alla base navale di Yokosuka lo scorso martedì. Trump, giunto nella regione delle grandi tensioni navali internazionali ha poi tenuto un discorso ai marinai della Settima flotta a bordo della Uss Wasp.

Il quotidiano americano ha anche tenuto a specificare come l'intera catena di comando fosse al corrente di questa "particolare richiesta" della Casa Bianca. Tra funzionari e gli ufficiali di alto grado va compreso il nuovo capo del Pentagono, il segretario della Difesa Patrick Shanahan. Dietro questa richiesta di celerebbe l'intolleranza di Trump nei confronti di un suo fermo oppositore, che fino alla sua ultima ora a osteggiato il tycoon e tutto e per tutto.

Il presidente americano ha negato la notizia dichiarando su Twitter, come è solito fare, di " non essere stato informato di nulla che avesse a che fare con la Uss John S. McCain " durante la sua recente visita in Giappone. Lo stesso ha detto il segretario della Difesa Shanahan, che ha dichiarato: " Non ho mai autorizzato nessuna attività riguardante la Uss John McCain. Ed inoltre non disonorerei mai la memoria di un grande patriota americano come il senatore McCain ". Il Wall Street Journal ha divulgato una fotografia dove compare la nave da guerra intitolata al senato con la scritta "McCain" coperta da un telone poco prima dell'arrivo di Trump. Secondo le fonti consultate dal giornale ai marinai sarebbe stato chiesto di rimuovere o celare tutti gli eventuali pezzi della nave che riportasse il nome del senatore.

" Trump è un bambino che si sentirà sempre minacciato dalla grandezza dell'incredibile vita di mio padre ", ha dichiarato la figlia di McCain, Meghan McCain. Ex-senatore repubblicano, John McCain fu eroe di guerra. Pilota di Marina durante la Guerra del Vietnam, abbattuto in azione e fatto prigioniero dall'esercito vietnamita che lo internò del durissimo carcere per prigionieri di guerra noto alla storia come Hanoi Hilton. Tenuto in ostaggio perché figlio di un Ammiraglio, sopravviverà per diverso tempo senza ricevere alcuna cura medica con cinque dolorose fratture, una al braccio destro in tre punti, al braccio sinistro e la gamba destra all’altezza del ginocchio. Verrà rilasciato solo nel 1973, dopo sei anni di prigionia.

Secondo una fonti presidenziali citate dal Washington Post, il fine della richiesta mossa dalla Casa Bianca si limitava solamene ad evitare che durante il discorso del presidente potessero essere scattate foto o effettuate riprese che vedessero la nave intitolata a McCain come sfondo. Foto che poi avrebbero potuto indispettire Trump. Una premura quella dei faccendieri della presidente che denoterebbe, se confermata, una certa dose di infantilismo.