Donne anti-Trump in piazza: a Londra c'è anche il sindaco

C'è anche l'ex segretario di Stati Usa John Kerry tra i partecipanti alla 'Marcia delle donne' di Washington, organizzata in protesta per l'insediamento del nuovo presidente Donald Trump. Kerry è stato visto passeggiare con il suo cane e parlare con altri manifestanti. La marcia è iniziata con un concentramento nei pressi del Campidoglio. Per tre ore si sono susseguiti interventi a difesa dei diritti umani e contro Trump. Tra i partecipanti attrici come Scarlett Johanson, Ashley Judd e America Ferrera, ma anche il regista Michael Moore, che ha strappato la prima pagina di un giornale che riportava la notizia dell'insediamento di Trump. La marcia continuerà per i giardini del National Mall, per concludersi nei pressi della Casa Bianca. Dall'alto è possibile vedere una marea di cappellini rosa, le 'pussy cat', in polemica con le parole di Trump che disse di afferrare le donne "per le parti intime".



Tra gli slogan mostrati sui cartelli dai manifestanti si legge: 'Noi siamo il popolo e siamo più forti della paura', 'Abbiamo fiducia nelle donne', 'La diversità è statunitense', 'I diritti delle donne sono diritti umani', 'Rispetto per tutti'. La manifestazione per ora si sta svolgendo in maniera pacifica, senza alcun tipo di disordine. Solo un piccolo gruppo di sostenitori di Trump si è avvicinato ai manifestanti gridando: "È il vostro presidente", con cartelli su cui si legge che le donne 'devono sottomettersi' ai mariti e che il femminismo 'rompe le famiglie'. Anche Hillary Clinton ha inviato il suo messaggio. "Grazie per parlare e marciare per i nostri valori. È importante come sempre. Ritengo che siamo sempre più forti quando siamo insieme" ha scritto su Twitter riprendendo lo slogan della sua campagna elettorale “Stronger Togheter”.

Sono circa 80mila le persone che hanno preso parte alla 'Marcia delle donne' che si è tenuta invece a Londra, per protestare contro l'insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti e le "politiche della paura e della divisione". La manifestazione è partita dall'ambasciata degli Stati Uniti nella capitale britannica e si è diretta fino a Trafalgar Square. La marcia, a cui si è unito anche il sindaco della capitale britannica, il laburista Sadiq Khan, ha ricevuto il sostegno di organizzazioni come Amnesty International, Greenpeace e Oxfam. "Manifesteremo per la protezione dei nostri diritti fondamentali e per la salvaguardia delle libertà che sono state minacciate dai recenti avvenimenti politici", si legge nella convocazione diffusa via internet. Marce simili nel Regno Unito si sono tenute anche Manchester, Edimburgo, Belfast, Liverpool e Cardiff.